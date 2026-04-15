L’azienda che produce l’Ozempic collaborerà con OpenAI per accelerare la scoperta di nuovi farmaci

L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk, quella che produce l’Ozempic e il Wegovy, ha annunciato di aver iniziato una collaborazione con l’azienda di intelligenza artificiale OpenAI per utilizzare i suoi sistemi nelle sue attività produttive e commerciali. La collaborazione servirà, tra le altre cose, ad accelerare la scoperta di nuovi farmaci.

L’Ozempic e il Wegovy sono i due farmaci utilizzati per contrastare il diabete e l’obesità (cambiano i dosaggi), diventati diffusissimi in molti paesi occidentali per via della loro efficacia dimagrante. Novo Nordisk ha detto che intende utilizzare l’intelligenza artificiale fornita da OpenAI in vari ambiti, che vanno dalla ricerca alla produzione al commercio: per analizzare grossi insiemi di dati, migliorare l’efficienza della produzione, della catena di approvvigionamento dei materiali e della distribuzione, ma anche per individuare potenziali candidati per la sperimentazione clinica dei farmaci, inventarne di nuovi e ridurre i tempi necessari per il passaggio di un farmaco dalla ricerca all’utilizzo clinico.

Le aziende farmaceutiche stanno facendo sempre più ricorso all’intelligenza artificiale per attività di questo tipo. Novo Nordisk, da parte sua, sta anche affrontando un calo del valore delle sue azioni dovuto alla concorrenza di aziende farmaceutiche che producono farmaci con principi attivi simili, come Mounjaro e Zepbound, prodotti dall’azienda statunitense Eli Lilly rispettivamente per il diabete e l’obesità. Da poco, inoltre, in vari paesi è scaduto il brevetto che Novo Nordisk detiene sui suoi due farmaci.