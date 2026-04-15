Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle critiche del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio Meloni, che aveva definito inaccettabili le dichiarazioni di Trump su papa Leone XIV. In un’intervista con il Corriere della Sera Trump ha detto di essere scioccato dal comportamento di Meloni e di essersi sbagliato pensando che avesse coraggio; in molti titoli si fa cenno poi alla solidarietà ricevuta da Meloni anche da parte dei leader dell’opposizione. Il Sole 24 Ore fa eccezione e titola sulle preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente sull’economia mondiale.