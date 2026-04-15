I dati di alcuni utenti del sito Booking.com sono stati sottratti in un attacco informatico

Il sito per la prenotazione di hotel Booking.com ha detto di aver subìto un attacco informatico, e che i dati personali di alcuni utenti sono stati sottratti: al momento non ha specificato quanti utenti siano stati coinvolti nell’attacco. I dati personali sottratti comprendono nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, ma non dati relativi ai pagamenti.

Un portavoce del sito ha detto al sito di tecnologia TechCrunch che la società ha rilevato «alcune attività sospette che riguardano terze parti non autorizzate che sono state in grado di accedere ad alcune delle informazioni di prenotazione dei nostri ospiti». Ha aggiunto che le persone coinvolte sono state già avvisate.