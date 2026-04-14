Ci sono grossi ritardi dei treni sulla linea Napoli-Roma, a causa di un guasto

Dalle prime ore di martedì mattina un guasto nei pressi di Napoli sta causando grossi ritardi dei treni sulla linea Napoli-Roma. Si segnalano ritardi fino a tre ore, con disagi che riguardano sia i treni ad alta velocità, che i regionali e gli Intercity. Sul sito di Trenitalia è possibile consultare in tempo reale la lista dei treni coinvolti, alcuni dei quali subiranno deviazioni dal percorso programmato.