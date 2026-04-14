Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle critiche espresse dal presidente degli Stati Uniti Trump nei confronti di papa Leone XIV per le sue posizioni sulla guerra in Medio Oriente, e sulla risposta del papa, che parlando con i giornalisti durante il volo che lo portava in Algeria ha detto di non avere paura dell’amministrazione Trump e che continuerà a esprimersi per la ricerca della pace. Qualche giornale titola invece sull’inizio del blocco navale dello stretto di Hormuz deciso dagli Stati Uniti.