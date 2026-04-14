Anche la procura di Roma ha aperto un’indagine su Jacques Moretti e Jessica Maric per l’incendio di Crans-Montana

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine a carico di Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, che la notte di Capodanno è andato a fuoco provocando la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. Le ipotesi di reato formulate dai pubblici ministeri italiani sono di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

La coppia è già indagata anche dalla procura di Sion, la capitale del cantone Vallese, dove si trova Crans-Montana. Oltre che su loro due, la procura di Sion sta svolgendo indagini anche sul sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud e su altre sei persone che sono state a vario titolo responsabili della sicurezza antincendio sul territorio.

La procura di Roma aveva avviato le proprie indagini a gennaio, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla procura svizzera, perché nell’incendio erano stati coinvolti anche alcuni cittadini italiani. La collaborazione tra autorità giudiziarie di paesi diversi è una possibilità prevista da un protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata sia dall’Italia che dalla Svizzera.

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