Dal primo luglio i turisti dovranno pagare 7 euro per visitare il Pantheon a Roma

Dal primo luglio i biglietti per entrare al Pantheon, a Roma, aumenteranno da 5 a 7 euro in base a una nuova convenzione tra il ministero della Cultura e la diocesi di Roma. Continueranno a essere esentati dal pagamento, come già avviene per i musei, i minorenni e i residenti del comune di Roma. I ragazzi e le ragazze fino a 25 anni residenti nei paesi dell’Unione Europea continueranno a pagare invece un biglietto ridotto di 2 euro.

L’incremento di 2 euro per ciascun biglietto sarà destinato alle azioni previste nell’ambito del cosiddetto “Piano Olivetti” per la cultura, un programma del ministero della Cultura lanciato nel 2025. Nello specifico l’aumento andrà al sostegno delle biblioteche delle periferie.

Il Pantheon è un antico tempio di epoca romana, risalente al I secolo d.C., successivamente convertito in basilica cristiana: formalmente il suo nome è basilica di Santa Maria ad Martyres, ed è di proprietà dello stato italiano. È uno dei monumenti più visitati di Roma e l’ingresso fino al luglio del 2023 era gratuito.