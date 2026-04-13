In Nigeria decine di civili sono state uccise in un attacco aereo dell’esercito su un mercato

Decine di civili sono state uccise in un attacco dell’aeronautica militare nigeriana su un mercato di una città vicino al confine tra gli stati di Yobe e Borno, nel nord-est del paese. L’aeronautica nigeriana ha dichiarato di aver effettuato gli attacchi aerei per colpire membri di un gruppo jihadista dello stato del Borno, ma non ha confermato di aver colpito il mercato né ha confermato che ci siano state delle vittime.

Amnesty International, organizzazione internazionale che si occupa di diritti umani, ha detto che in base alle testimonianze dei sopravvissuti i civili uccisi sarebbero almeno 100, e che ci sarebbero anche decine di feriti. Altre stime provenienti da fonti locali parlano di più di 200 persone uccise nell’attacco al mercato, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.