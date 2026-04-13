Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le elezioni parlamentari in Ungheria, con la vittoria del partito di opposizione Tisza guidato da Péter Magyar e la fine dopo 16 anni del governo di Viktor Orbán, e il fallimento dei negoziati fra Iran e Stati Uniti in Pakistan, con il conseguente annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di bloccare il traffico navale nello stretto di Hormuz per le navi che avranno concordato il passaggio con l’Iran. I giornali sportivi festeggiano la vittoria di Sinner nel torneo di Monte Carlo grazie alla quale tornerà al primo posto nella classifica mondiale del tennis maschile.