Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi: è il primo italiano della storia

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi di quest’anno: è il primo italiano di sempre a riuscirci, e il primo europeo dopo 24 anni. Quella di Parigi è tra le maratone più prestigiose al mondo, ma non fa parte delle maratone cosiddette “major”, che sono le più importanti: comprendono quelle di Tokyo, Boston, Londra, Sydney, Berlino, Chicago e New York.

Crippa ha completato i 42,195 chilometri della maratona in 2 ore, 5 minuti e 18 secondi, il suo miglior tempo personale e anche il secondo miglior tempo di sempre di un italiano dopo Iliass Aouani, vincitore della medaglia di bronzo ai mondiali di atletica della scorsa estate. Crippa aveva già vinto la medaglia d’oro nei 10.000 metri dei campionati europei di atletica nel 2022 (i prossimi saranno quest’estate).