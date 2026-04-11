Sono sempre le notizie sulla guerra in Medio Oriente a occupare l’apertura dei giornali di oggi: nei titoli si parla principalmente dei negoziati in programma oggi in Pakistan fra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, con la richiesta preliminare iraniana che Israele fermi gli attacchi in Libano e la minaccia del presidente Trump di nuovi bombardamenti massicci se non venisse riaperto lo stretto di Hormuz, e del possibile fermo del trasporto aereo in Europa fra tre settimane per la mancanza di carburante negli aeroporti. Fanno eccezione il Giornale, che si occupa dell’inchiesta sul rappresentante di un’associazione di solidarietà con il popolo palestinese Hannoun, Libero, che apre invece sulla lite durante una trasmissione televisiva fra il presentatore Vespa e il deputato del Partito Democratico Provenzano, e il Resto del Carlino, che titola sull’ipotesi che la sindaca di Genova Salis possa guidare le opposizioni alle prossime elezioni.