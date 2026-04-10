Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’informativa al parlamento sull’azione del governo della presidente del Consiglio Meloni, in cui ha parlato delle conseguenze della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura e del conflitto in Medio Oriente, e ha escluso di andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Avvenire e Domani si occupano invece della guerra in Medio Oriente e della disponibilità espressa dal governo israeliano a un negoziato diretto con il Libano per far finire le azioni militari nel paese, mentre il Sole 24 Ore apre sui dati delle esportazioni di petrolio statunitensi, in forte aumento come conseguenza della guerra.