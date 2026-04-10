Nell’ovest dell’Afghanistan diverse persone civili sono state uccise in un attacco armato

Nell’ovest dell’Afghanistan alcuni uomini armati hanno ucciso diverse persone civili in un parco molto frequentato nel distretto di Injil, nella provincia di Herat. Altre sono state ferite. Il numero delle persone uccise non è certo: il ministero dell’Interno del governo talebano dell’Afghanistan ha detto che sono sette, mentre un funzionario della provincia ha detto che sono quattro.

Un medico dell’ospedale della città di Herat ha detto invece alla BBC che sono state uccise 12 persone e che altre 12 sono state ferite. Ha anche detto che le persone colpite erano musulmani sciiti di etnia Hazara, una minoranza di origine mongola che vive in Afghanistan e che ha subito spesso attacchi anche molto gravi. L’attacco è stato compiuto da uomini a bordo di alcune moto, che hanno sparato verso un gruppo di persone riunite per un picnic. Per ora non è stato rivendicato.