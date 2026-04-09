La Russia ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina per la Pasqua ortodossa, dalle 16 di sabato 11 aprile alla mezzanotte di domenica 12, cioè il giorno della ricorrenza. In un comunicato il governo ha detto di aver dato l’ordine di interrompere le azioni militari in quelle ore, ma che «le truppe devono essere pronte a eliminare ogni possibile provocazione da parte del nemico, nonché qualsiasi azione aggressiva». «Partiamo dal presupposto che la parte ucraina seguirà l’esempio» ha detto il governo russo. L’Ucraina non ha ancora risposto.