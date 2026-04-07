È morto Beppe Sebaste, poeta, scrittore e giornalista: aveva 66 anni ed era malato da tempo. Sebaste era nato a Parma il 3 giugno 1959, si era laureato all’università di Bologna dove era stato studente di Umberto Eco e di Luciano Anceschi. Come giornalista collaborò con L’Unità e Repubblica. Tra i suoi libri più conosciuti ci sono “L’ultimo buco nell’acqua: racconti brevi”, “Café Suisse e altri luoghi di sosta” e “Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne”. Suo è il testo che compare come introduzione al libro-catalogo del Museo per la memoria di Ustica di Bologna.