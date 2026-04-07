È morto a 80 anni l’allenatore di calcio Mircea Lucescu

Martedì è morto a Bucarest, in Romania, l’allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno Mircea Lucescu: in Italia era noto per avere allenato alcune squadre di provincia – il Brescia, il Pisa, la Reggiana – oltre che l’Inter per un anno, tra il 1998 e il 1999. Più in generale aveva ottenuto moltissime vittorie allenando in Ucraina e in Turchia, portando due squadre di quei paesi (lo Shaktar Donetsk e il Galatasaray) a vincere anche trofei europei. Lo Shaktar Donetsk allenato da lui, all’inizio degli anni Duemila, dominò il campionato ucraino per anni, partecipando regolarmente alla Champions League, la competizione per squadre di club più importante d’Europa, e vincendo la Coppa UEFA (la seconda coppa europea per club più importante, oggi diventata Europa League).

Di recente era tornato ad allenare la nazionale rumena, dopo quarant’anni (l’aveva allenata tra il 1981 e il 1986): lo scorso 26 marzo aveva voluto essere presente alla partita contro la Turchia, lasciando l’ospedale in cui era stato ricoverato per problemi di salute.