I negoziati fra Stati Uniti e Iran per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente che non sembrano registrare passi avanti sono la notizia principale in apertura sui giornali di oggi, accanto alle nuove minacce del presidente degli Stati Uniti Trump di azioni militari distruttive sulle infrastrutture civili ed energetiche iraniane; qualche giornale collega a queste anche la notizia delle difficoltà nei rifornimenti di carburante in diversi aeroporti italiani. I giornali sportivi commentano i risultati delle partite della Serie A maschile di calcio giocate ieri, con le vittorie di Juventus e Napoli.