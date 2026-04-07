In Francia un treno ad alta velocità ha colpito un camion militare a un passaggio a livello: il macchinista è morto

Martedì mattina intorno alle 7 a Bully-les-Mines, nel nord della Francia, c’è stato un incidente in cui un treno ad alta velocità si è scontrato con un camion militare fermo a un passaggio a livello. Il macchinista del treno è morto.

Lo scontro ha causato il deragliamento della prima carrozza: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in gravi condizioni, altre 11 hanno riportato traumi lievi. A bordo del treno c’erano in totale 243 persone: sono state tutte evacuate dalla protezione civile e dai vigili del fuoco, e portate in un centro sportivo per i primi accertamenti.