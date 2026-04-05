Planet Labs ha sospeso la diffusione di immagini satellitari del Medio Oriente su richiesta degli Stati Uniti

Planet Labs, una società specializzata nell’acquisizione di immagini satellitari della Terra, ha detto che sospenderà a tempo indeterminato la diffusione di immagini dell’Iran e delle regioni coinvolte nella guerra in Medio Oriente, su richiesta del governo degli Stati Uniti. Planet Labs ha sede in California.

Già lo scorso mese l’azienda aveva deciso di pubblicare le fotografie con un ritardo di 14 giorni per impedire che potessero essere usate per operazioni militari contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Planet Labs ha detto che non pubblicherà le immagini acquisite dal 9 marzo in poi, e che prevede di prolungare la sospensione fino alla fine della guerra.

Planet Labs gestisce un’ampia costellazione di satelliti per l’osservazione della Terra e vende immagini a governi e aziende. In ambito militare le immagini satellitari sono utilizzate soprattutto per individuare bersagli, tracciare missili e infrastrutture di comunicazione. Guardare quelle immagini è anche un buon modo per farsi un’idea di come sta andando la guerra, quanti aerei sono stati distrutti e come sono messe le infrastrutture fondamentali di una determinata regione.

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