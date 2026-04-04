È morto a 84 anni Vittorio Messori, giornalista e scrittore cattolico noto per il saggio “Ipotesi su Gesù”

Vittorio Messori, giornalista e scrittore conosciuto per i suoi libri sul cattolicesimo e in particolare per il best seller Ipotesi su Gesù del 1976, è morto a 84 anni. Fu uno dei più prolifici e influenti autori cattolici italiani, e collaborò a lungo con Avvenire, La Stampa e Corriere della Sera scrivendo di Vaticano e questioni religiose.

Messori si convertì negli anni Sessanta dopo una gioventù da agnostico, e da allora studiò argomenti di fede e in particolare approfondì le questioni legate alle origini del cristianesimo e all’esistenza storica di Gesù di Nazareth, confluite nel suo libro di maggior successo, tradotto in varie lingue. Pubblicò poi decine di altri libri su vari argomenti religiosi e collaborò con varie testate cattoliche.