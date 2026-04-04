Il primo servizio di robotaxi commerciali in Europa è in programma a Zagabria, in Croazia

L’azienda cinese di auto a guida autonoma Pony.ai, insieme alla startup croata Verne e alla piattaforma di noleggio di auto con conducente Uber, avvierà la prima sperimentazione di un servizio commerciale di robotaxi a guida autonoma a Zagabria, la capitale della Croazia. Pony.ai fornirà i veicoli, Verne gestirà la flotta e Uber integrerà il servizio nella sua piattaforma.

I servizi di robotaxi a guida autonoma sono già diffusi e ampiamente utilizzati in varie città cinesi, e in un numero limitato di città statunitensi, mentre in Europa la loro introduzione è in una fase più preliminare, con alcune iniziative che coinvolgono aziende diverse e che intendono portarli tra le altre città a Madrid, Monaco di Baviera e Londra. Non si sa ancora quando i robotaxi di Zagabria saranno disponibili per il pubblico, ma le sperimentazioni sono già cominciate.