La polizia ha arrestato un estremista anarchico con l’accusa di aver istigato e addestrato al terrorismo su Instagram

La polizia ha arrestato a Roma un estremista anarchico con l’accusa di aver incitato i suoi 200mila follower su Instagram a organizzare attentati e sabotaggi, e di aver pubblicato manuali per la costruzione in casa di armi da fuoco, munizioni e bombe. Indicava come modello da emulare Theodore Kaczynski, famoso terrorista e anarchico statunitense noto come Unabomber.

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Nelle due case dell’uomo, che viveva a Roma ma era originario di Tortoreto, in provincia di Teramo, i poliziotti hanno trovato passamontagna, tute mimetiche, pugnali, coltelli, tirapugni, una katana (una tradizionale spada giapponese), diversi telefoni e dispositivi elettronici e infine del fertilizzante. La polizia scientifica indagherà per capire se potesse essere usato per scopi illeciti, visto che il fertilizzante è uno dei componenti utilizzati per la costruzione di bombe.

Sui social l’uomo pubblicava immagini di uomini armati e indicava come bersagli da colpire infrastrutture civili e data center, ma anche società di gestione patrimoniale e di investimento americane. È stato arrestato con le accuse di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo.