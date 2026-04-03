OpenAI ha comprato il podcast di business e tecnologia TBPN

OpenAI, la più famosa società al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale, che tra le altre cose ha sviluppato ChatGPT, ha annunciato di aver comprato il podcast TBPN, acronimo che sta per Technology Business Programming Network.

TBPN è un talk show statunitense condotto dagli imprenditori John Coogan e Jordi Hays: si occupa di tecnologia e business, va in onda sia in video che in audio cinque giorni a settimana e ha una media di 70mila spettatori a episodio. È la prima acquisizione nel settore dei media da parte di OpenAI, che non ha diffuso i dettagli economici dell’operazione.

– Leggi anche: Cosa significa che OpenAI dismette la sua app per fare video