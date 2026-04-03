Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

Il governo ha nominato Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo. Mazzi prende il posto di Daniela Santanchè, che si era dimessa la scorsa settimana dopo le pressioni insistenti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Mazzi ha 65 anni, e nella sua carriera quarantennale nel settore della musica e dello spettacolo ha lavorato con Adriano Celentano, Gianni Morandi, Vasco Rossi, oltre a dirigere il festival di Sanremo per sei edizioni. Dal 2017 al 2022 è stato amministratore delegato dell’Arena di Verona, prima di essere eletto alla Camera con Fratelli d’Italia e nominato sottosegretario alla Cultura.