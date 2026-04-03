Celebripost

Tra fine marzo e inizio aprile il cast di Super Mario Galaxy – Il film è stato in Giappone per una serie di eventi promozionali. Nella raccolta che segue trovate fotografie di Chris Pratt, Benny Safdie, Brie Larson e Anya Taylor-Joy alla prima di Kyoto, ma il cast ha fatto tappa anche a Suzuka per il Gran Premio di Formula 1, dove Jack Black ha sventolato la bandiera a scacchi. Negli Stati Uniti, invece, sono stati fotografati l’attore James Marsden e la fidanzata, la modella Frederique Brons, alla prima di Your Friends & Neighbors; le attrici Chase Infiniti e Zarrin Darnell-Martin a quella di The Testaments, e Robert De Niro e Bruce Springsteen nel giorno della manifestazione «No Kings». Poi ci sono Steven Tyler, Beck e Johnny Depp a un evento per promuovere il marchio di rum dell’attore, e infine la prima ministra giapponese Sanae Takaichi che mima il gesto della famosa “onda energetica” dell’anime Dragon Ball a Emmanuel Macron, al termine di un loro incontro.