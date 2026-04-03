Un giudice ha archiviato la maggior parte delle accuse nella causa di Blake Lively contro Justin Baldoni per molestie sessuali

Un giudice federale degli Stati Uniti ha archiviato la maggior parte delle accuse che l’attrice Blake Lively aveva rivolto a Justin Baldoni, regista, produttore e attore, con cui aveva lavorato nel film It Ends With Us. Lively lo aveva accusato di molestie sessuali durante le riprese e di aver organizzato una campagna con altre persone per rovinare la sua reputazione.

Su tredici accuse che Lively aveva rivolto, il giudice ne ha accolte solo tre minori, relative al reato di ritorsione sul lavoro (in cui però non è accusato Baldoni ma la società di produzione), mentre ha archiviato quelle per molestie e diffamazione. Il giudice ha specificato che le accuse di molestie sono state archiviate per questioni procedurali, e non perché sia stato provato che Baldoni non commise alcun illecito.

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Nei mesi scorsi Baldoni aveva a sua volta fatto causa a Blake Lively per diffamazione ed estorsione, e aveva chiesto un risarcimento di 400 milioni di dollari. La causa era stata però respinta.