Saranno rimborsati i biglietti per il concerto di Rosalía al Forum di Assago del 25 marzo, interrotto per un’intossicazione alimentare

Ticketmaster ha annunciato che rimborserà i biglietti per il concerto di Rosalía al Forum di Assago dello scorso 25 marzo, interrotto dalla stessa cantante per via di un’intossicazione alimentare. I rimborsi, che saranno eseguiti tra il 7 aprile e il 30 giugno, riguarderanno il costo del biglietto e i diritti di prevendita (la maggiorazione del 15 per cento applicata per gli acquisti online). Sono invece escluse commissioni di servizio ed eventuali spese per la consegna dei biglietti e per la sottoscrizione di polizze assicurative. Le condizioni sono le stesse anche per chi aveva comprato i biglietti su Ticketone.

Mercoledì scorso il concerto era iniziato con quasi un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto (le 20:30): dopo aver suonato una decina di canzoni, Rosalía era uscita dal palco visibilmente affaticata e poi era rientrata dicendo di non poter continuare, scusandosi col pubblico.