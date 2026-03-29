Nella Repubblica del Congo è stata confermata la rielezione del presidente Sassou Nguesso per il suo quinto mandato consecutivo

La Corte costituzionale della Repubblica del Congo ha confermato la vittoria alle elezioni presidenziali di Denis Sassou Nguesso, che ha 82 anni e potrà così fare il suo quinto mandato consecutivo e governare per altri cinque anni.

Secondo la Corte, Sassou Nguesso ha vinto con il 94,9 per cento dei voti. Uphrem Mafoula, che si era candidato come indipendente, aveva chiesto alla Corte costituzionale di annullare le elezioni per via della poca trasparenza e di alcune irregolarità durante le elezioni. Sabato la Corte ha però respinto il suo ricorso, confermando la vittoria di Sassou Nguesso.

La Repubblica del Congo si trova in Africa centrale e confina, tra gli altri, con la Repubblica Democratica del Congo, che è un paese ben più esteso. Ottenne l’indipendenza dalla Francia nel 1960. Sassou Nguesso ha governato il paese per 42 anni: una prima volta tra il 1979 e il 1992, anno in cui organizzò le prime elezioni multipartitiche del paese. È tornato al potere, senza lasciarlo, nel 1997 dopo una guerra civile durante quattro mesi. Un referendum costituzionale nel 2015 ha rimosso i limiti di età e di mandato del presidente, permettendogli di candidarsi. È stato sempre riconfermato in tutte le elezioni, nonostante le denunce di brogli dell’opposizione.