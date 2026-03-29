Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP: è la sua terza vittoria consecutiva

Il motociclista italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Austin di MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale: è la sua terza vittoria in tre gare in questa stagione. È arrivato secondo lo spagnolo Jorge Martín (che come Bezzecchi corre con la scuderia Aprilia) e terzo Pedro Acosta (del team KTM), anche lui spagnolo. I tre occupano nello stesso ordine anche i primi posti della classifica per il titolo mondiale. Bezzecchi è passato in testa durante il primo giro e ci è rimasto per tutta la gara.

Li seguono nella quarta e quinta posizione, sia nel Gran Premio sia nella classifica, l’italiano Fabio Di Giannantonio (della scuderia Pertamina Enduro) e lo spagnolo campione del mondo in carica Marc Márquez, che a inizio stagione era dato come favorito per una nuova vittoria del mondiale.