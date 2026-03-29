È morto David Riondino

David Riondino, cantante, autore di canzoni, attore e scrittore, diventato famoso per le sue partecipazioni in molte trasmissioni televisive tra gli anni Ottanta e Novanta, è morto a Roma, aveva 73 anni. All’inizio degli anni Ottanta era diventata molto popolare la sua canzone “Maracaibo”, scritta insieme a Maria Luisa Colombo.

Oltre alla musica Riondino scrisse per alcune riviste, tra cui Tango, Il Male e Cuore; lavorò poi per la televisione, prendendo parte ad alcune importanti trasmissioni. Si fece notare soprattutto al Maurizio Costanzo Show, dove era ospite di frequente nella parte di alleggerimento comico. Partecipò a varie edizioni di Quelli che il calcio, e lavorò a teatro, sia come autore sia come attore.

Riondino era nato nel 1952. Negli anni Settanta fondò insieme alla sorella il collettivo musicale Victor Jara, con cui pubblicarono due dischi. Negli anni Ottanta compose altre canzoni, ma divenne famoso per “Maracaibo”, che scrisse nel 1975, ma pubblicò solo nel 1981 poiché varie case discografiche la rifiutarono per via del testo, considerato poco opportuno (racconta le vicende d’amore e gli eccessi di Zazà, una donna creola).

Negli anni successivi Riondino lavorò molto anche in televisione e a teatro, collaborando in particolare con il comico Dario Vergassola, con cui creò varie opere teatrali, tra cui I Cavalieri del Tornio. Ha scritto vari libri tra cui Rombi e Milonghe, e Lo sgurz.