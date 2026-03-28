È morto Fabio Roversi Monaco, rettore dell’università di Bologna dal 1985 al 2000

È morto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, che fu rettore dell’università di Bologna tra il 1985 e il 2000. Roversi Monaco era nato nel 1938 ad Addis Abeba, in Etiopia (al tempo colonia italiana). Giurista e professore di diritto per decenni, ha contribuito allo sviluppo internazionale dell’università e ricevuto moltissime lauree ad honorem, che da rettore ha a sua volta consegnato a importanti intellettuali e personalità pubbliche di tutto il mondo.

Fu una figura molto influente in città, anche oltre all’ambito dell’università: fra le altre cose è stato presidente della fondazione Cassa di risparmio di Bologna (Carisbo), della Banca IMI e dell’associazione Genus Bononiae, che si occupa di iniziative culturali, come di organizzare mostre e festival, ma anche di restaurare palazzi cittadini.