È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, ex attaccante ricordato per i tanti gol e per il suo costoso trasferimento dal Bologna al Napoli

È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, che tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta fu uno degli attaccanti più famosi del calcio italiano. Savoldi divenne noto anche per il suo passaggio molto costoso dal Bologna al Napoli nel 1975 e per essere stato commentatore per Sky Sport negli anni Duemila.

Savoldi giocò in Serie A con tre squadre – Atalanta, Bologna e Napoli – facendo 405 partite e segnando 168 gol, cosa che lo rende il 16esimo giocatore con più gol nella storia della Serie A. Giocò anche quattro partite in Nazionale, facendo un gol.

Nel 1975, quando ancora il calciomercato non era ricco e seguito come ora, Savoldi passò dal Bologna al Napoli per 1,4 miliardi di lire (moltissimi, per il calcio di quegli anni, in cui difficilmente i trasferimenti arrivavano anche solo al miliardo di lire). Fu uno degli acquisti più costosi della storia del calcio italiano fino a quel momento.