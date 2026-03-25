C’è stato un terremoto di magnitudo 4 nella provincia di Massa Carrara

Mercoledi alle 8:13 c’è stato un terremoto di magnitudo 4 vicino a Carrara, nella parte nord della Toscana. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Fosdinovo, mentre l’ipocentro si trovava a una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato sentito anche in provincia di Lucca e di La Spezia. Al momento non sono stati segnalati danni, ma alcune scuole sono state chiuse.

La sindaca di Carrara Serena Arrighi ha scritto su Facebook che tutti gli asili nido comunali sono stati chiusi per consentire i controlli e che sta per essere emessa un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole comunali.