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  • Mercoledì 25 marzo 2026

Le prime pagine di oggi

Le dimissioni nel governo dopo il referendum, i negoziati fra Iran e Stati Uniti, e la morte di Gino Paoli

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Le conseguenze sul governo della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura, con le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi e l’auspicio della presidente del Consiglio Meloni di una decisione analoga da parte della ministra del Turismo Santanchè, sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. Sulle prime pagine poi molto spazio è dedicato al ricordo di Gino Paoli, morto ieri a 91 anni, mentre i giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali maschili di calcio.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

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