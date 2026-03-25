Le conseguenze sul governo della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura, con le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi e l’auspicio della presidente del Consiglio Meloni di una decisione analoga da parte della ministra del Turismo Santanchè, sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. Sulle prime pagine poi molto spazio è dedicato al ricordo di Gino Paoli, morto ieri a 91 anni, mentre i giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali maschili di calcio.