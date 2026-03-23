È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky, dal 2018 azionista di maggioranza del noto e discusso sito pornografico OnlyFans, è morto a 43 anni. Lo ha reso noto un portavoce dell’azienda. Da tempo era malato di cancro.

OnlyFans nacque nel 2016 come piattaforma per permettere agli utenti di condividere contenuti di qualsiasi genere a pagamento con i propri fan, ma da tempo è usato quasi esclusivamente per quelli pornografici. Radvinsky non era fra i suoi fondatori, ma nel 2018 comprò una quota del 75 per cento della società che lo gestisce. Dal 2020, con la pandemia di Covid-19 e i lockdown, la fama del sito è aumentata enormemente e la piattaforma è diventata una delle più note del settore.

Radvinsky nacque nel 1982 a Odessa, in Ucraina, ma si trasferì da piccolo con la famiglia negli Stati Uniti. Si laureò in economia e iniziò molto giovane l’attività di programmatore e imprenditore, fra le altre cose fondando un sito porno. Secondo la rivista Forbes aveva un patrimonio di 4,7 miliardi di dollari, circa 4 miliardi di euro.

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