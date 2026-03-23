Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata al referendum sulla magistratura per il quale si voterà ancora oggi fino alle 15, con il dato sull’affluenza in chiusura del voto di ieri superiore alle aspettative. La Stampa e il Sole 24 Ore titolano invece sulla guerra in Medio Oriente, con il nuovo scambio di minacce fra il presidente degli Stati Uniti Trump e l’Iran sul blocco della navigazione nello stretto di Hormuz e le conseguenze del conflitto sull’economia mondiale, mentre i giornali sportivi si occupano dei risultati di ieri della Serie A maschile di calcio, con il pareggio dell’Inter che rimane in testa alla classifica con un vantaggio che si riduce sulle squadre che la seguono.