Un aereo si è scontrato con un veicolo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York: due persone sono morte

Domenica sera un aereo della compagnia Air Canada si è scontrato con un veicolo dei vigili del fuoco dopo essere atterrato all’aeroporto LaGuardia di New York: sono morti il comandante e il primo ufficiale dell’aereo (cioè il pilota e il co-pilota), e 41 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio sono state portate in ospedale. La maggior parte è stata dimessa rapidamente, ma 9 di loro hanno subìto ferite più gravi e sono ancora ricoverate. Le due persone a bordo del veicolo a terra sarebbero ferite. Le foto mostrano la parte anteriore dell’aereo seriamente danneggiata. L’aeroporto è stato chiuso fino alle 14 ora locale (le 19 italiane).

Il volo, operato dalla compagnia Jazz Aviation per conto di Air Canada, era partito da Montreal, in Canada, alle 22:30 (le 3:30 in Italia) e a bordo dell’aereo c’erano 72 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Era atterrato un’ora dopo: mentre era in movimento sulla pista si è scontrato con il veicolo dei vigili del fuoco. L’aereo si stava muovendo a una velocità di circa 200 chilometri all’ora mentre il veicolo – usato per la gestione dell’aeroporto – si stava dirigendo verso un altro aereo, che ne aveva chiesto l’intervento per la presenza di un odore sconosciuto nella cabina di pilotaggio.