La notizia di gran lunga più importante sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 22 marzo, è il discusso referendum sulla magistratura, con diversi giornali molto schierati, quelli di destra per il “sì” e altri, come il manifesto e il Fatto Quotidiano, per il “no”. Trovano poi spazio la morte di Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi democristiani, la guerra in corso in Medio Oriente e i successi sportivi di sabato: dall’impresa del fortissimo ciclista Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo alla prima vittoria di Laura Pirovano nella Coppa del Mondo di discesa libera di sci, a quelle di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso ai Mondiali di atletica leggera indoor.