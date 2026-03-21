È morto Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander nella serie “Buffy l’ammazzavampiri”

È morto l’attore statunitense Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più famose di fine anni Novanta e primi anni Duemila. Lo ha comunicato la sua famiglia, spiegando che è morto nel sonno per cause naturali. Aveva 54 anni.

Nelle sette stagioni della serie, che in Italia andò in onda dal 2000 al 2005, Brendon era uno dei migliori amici della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar, che deve proteggere il mondo da mostri di vario tipo e al tempo stesso affrontare la normale vita di adolescente. Oltre al suo ruolo più famoso, Brendon interpretò un cuoco nella serie tv basata sul libro Kitchen Confidential del celebre chef Anthony Bourdain, con Bradley Cooper, ebbe una parte ricorrente in Criminal Minds e comparve anche in Private Pratice. Recitò anche in diversi film, come Psycho Beach Party, Redwood e Coherence – Oltre lo spazio tempo.

Nel 2023 Brendon aveva detto di aver avuto un infarto. Aveva inoltre subìto diversi interventi chirurgici per la sindrome della cauda equina, una patologia dovuta alla compressione dei nervi spinali nella zona lombare, che può causare un grave indebolimento delle parti inferiori del corpo.