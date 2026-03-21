Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono la guerra in Medio Oriente, con le conseguenze sull’economia mondiale del blocco dello stretto di Hormuz e le critiche del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi alleati della NATO definiti “codardi” per la mancata partecipazione al conflitto, altri si occupano della chiusura della campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domani e dopodomani. Qualche giornale titola sulla vicenda della società di cui facevano parte il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e la figlia di un uomo condannato per reati di mafia, altri ancora aprono sull’esplosione in un casolare abbandonato a Roma in cui sono morte due persone che si ipotizza stessero preparando una bomba per un attentato.