Almeno 11 persone sono morte in un grosso incendio in una fabbrica per componenti di auto in Corea del Sud

Almeno 11 persone sono morte a causa di un grosso incendio in uno stabilimento per componenti di auto a Daejeon, la quinta città più popolosa della Corea del Sud, con circa 1,5 milioni di abitanti. Altre quattro sono disperse e 59 sono state ferite. L’incendio si è sviluppato poco dopo l’una di venerdì, quando in Italia erano le prime ore del mattino, ed è stato spento dopo oltre 10 ore di intervento: secondo le autorità locali all’interno della fabbrica in quel momento c’erano 170 persone.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Il comandante dei vigili del fuoco locale ha detto che le fiamme si sono propagate in maniera rapida e che per ore i vigili del fuoco non erano potuti entrare in una parte dello stabilimento perché l’incendio ne aveva compromesso la stabilità. Alcuni testimoni hanno detto che c’è stata anche un’esplosione.