Le prime pagine di oggi
Le iniziative per sbloccare il traffico navale nello stretto di Hormuz, la morte di Umberto Bossi, e la foto di Delmastro con un condannato per mafia
Le due notizie principali che si dividono le aperture dei giornali di oggi sono la morte del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi e la guerra in Medio Oriente, con gli effetti dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche sull’economia mondiale e il piano per garantire la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz presentato da Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Giappone e Canada. Qualche giornale titola invece sulla società di cui facevano parte il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e la figlia di un uomo condannato per reati di mafia e sulla diffusione di una foto che ritrae Delmastro con quest’uomo.