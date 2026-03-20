Le due notizie principali che si dividono le aperture dei giornali di oggi sono la morte del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi e la guerra in Medio Oriente, con gli effetti dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche sull’economia mondiale e il piano per garantire la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz presentato da Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Giappone e Canada. Qualche giornale titola invece sulla società di cui facevano parte il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e la figlia di un uomo condannato per reati di mafia e sulla diffusione di una foto che ritrae Delmastro con quest’uomo.