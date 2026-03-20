La Francia ha sequestrato una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa nel mar Mediterraneo

La marina francese ha sequestrato una petroliera sospettata di fare parte della cosiddetta flotta fantasma della Russia, cioè quel gruppo di navi (anche non russe) usate per trasportare e vendere petrolio, aggirando le sanzioni internazionali. È la terza volta che la marina francese sequestra una nave russa o una nave della flotta fantasma da quando i paesi europei hanno intensificato le operazioni per bloccare le navi di questo tipo, in seguito alle sanzioni imposte alla Russia dall’Unione Europea per via dell’invasione dell’Ucraina cominciata nel 2022.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che ha confermato l’operazione, ha scritto su X che «la guerra che coinvolge l’Iran non distoglierà la Francia dal suo sostegno all’Ucraina». La nave sequestrata si chiama Deyna, è stata intercettata nella parte occidentale del mar Mediterraneo ed era partita dal porto russo di Murmansk. Batte bandiera del Mozambico, ma il sospetto è che non sia davvero registrata in quel paese. L’operazione militare è stata eseguita dai militari francesi con il sostegno di quelli britannici.

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