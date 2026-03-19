È morto Michael Bambang Hartono, uno dei due fratelli proprietari della squadra di calcio del Como

È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, uno degli imprenditori più ricchi e influenti dell’Indonesia ma noto anche in Italia in quanto proprietario dal 2019 della squadra di calcio del Como, assieme al fratello Robert Budi Hartono.

I due si sono fatti notare molto non solo per aver investito moltissimo nella squadra, che è passata in poco tempo dalla Serie D alla serie A nel campionato maschile italiano, ma anche per aver promosso molto la città stessa come meta per il turismo di lusso. Fra le altre cose propongono a celebrità e clienti molto abbienti costosi pacchetti di viaggio, che oltre ai biglietti per le partite includono anche visite a Como e sul lago, e stanno promuovendo un discusso progetto per rinnovare lo stadio cittadino. Tutto questo ha contribuito al consistente aumento dei turisti nella zona, che alcuni dei residenti giudicano negativamente.

Michael Bambang Hartono è il maggiore dei due fratelli, che ereditarono dal padre la Djarum, un’azienda che produce kretek, un tipo di sigaretta tradizionale indonesiana fatta con un misto di tabacco, chiodi di garofano e altre spezie. Nel tempo i due espansero il business familiare anche in altri settori, fino a diventare i due uomini più ricchi dell’Indonesia, con un patrimonio complessivo di circa 44 miliardi di dollari (equivalenti a 39 miliardi di euro). Michael Bambang Hartono era anche un appassionato giocatore di bridge.

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