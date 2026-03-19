Le prime pagine di oggi
La riduzione temporanea delle accise sui carburanti, gli attacchi alle infrastrutture energetiche di Iran e Qatar, e il referendum sulla magistratura
La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri per ridurre per i prossimi 20 giorni le accise sui carburanti, per contrastare gli aumenti dei prezzi provocati dalla guerra in Medio Oriente. Qualche giornale si occupa invece dei bombardamenti di ieri sulle infrastrutture energetiche di Iran e Qatar, altri seguono la campagna per il referendum sulla magistratura di domenica e lunedì prossimi, con la manifestazione di ieri a Roma dei sostenitori del no.