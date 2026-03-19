Il Bologna ha battuto la Roma 4-3 e si è qualificato ai quarti di finale di Europa League

Il Bologna ha battuto la Roma per 4-3 e si è qualificato ai quarti di finale di Europa League, la seconda competizione per squadre di club più importante d’Europa. All’andata era finita 1-1. È stata una gara equilibrata, spettacolare e con molte azioni offensive: all’inizio del secondo tempo il Bologna era riuscito a portarsi sul 3 a 1, ma prima della fine della ripresa la Roma è riuscita a rimontare portando la partita ai tempi supplementari.

Per il Bologna hanno segnato Jonathan Rowe (al 22esimo), Federico Bernardeschi (al 45esimo), Santiago Castro (al 58esimo) e Nicolò Cambiaghi, che ha fatto il gol decisivo nel primo tempo supplementare su assist di Thijs Dallinga. Per la Roma Evan N’dicka (al 32esimo), Donyell Malen (al 69esimo) e Lorenzo Pellegrini (all’80esimo).