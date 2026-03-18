Le notizie principali di oggi sulla guerra in Medio Oriente sono gli attacchi israeliani che hanno ucciso il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani e quello delle milizie bassij, le squadre paramilitari incaricate della repressione delle proteste, Gholamreza Soleimani, e le critiche del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi della NATO per la mancata collaborazione alle operazioni militari per riaprire alla navigazione commerciale lo stretto di Hormuz. Qualche giornale si occupa invece in apertura della campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domenica e lunedì prossimi.