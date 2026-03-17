La richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi europei e ai più grandi paesi asiatici di inviare mezzi militari per scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, alla quale però non ha ricevuto per ora risposte positive, è in apertura sulla maggior parte dei quotidiani di oggi, ma con l’avvicinarsi della data del referendum sulla magistratura di domenica e lunedì prossimi diversi giornali si occupano degli ultimi giorni di campagna elettorale, per la quale ieri la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato a una trasmissione televisiva per promuovere il sì al referendum.