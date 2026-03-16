Le prime pagine di oggi
L'attacco iraniano a una base militare italiana in Kuwait, il referendum sulla magistratura, e la vittoria di Antonelli in Formula 1
Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul bombardamento iraniano che ha colpito una base in Kuwait che ospita militari italiani e statunitensi, distruggendo un drone dell’aviazione italiana, e sulle ipotesi di iniziative militari per rimuovere il blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz. Il Giornale, Libero e il Fatto seguono invece la campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domenica e lunedì prossimi, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Antonelli nel gran premio di Formula 1 in Cina.