Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul bombardamento iraniano che ha colpito una base in Kuwait che ospita militari italiani e statunitensi, distruggendo un drone dell’aviazione italiana, e sulle ipotesi di iniziative militari per rimuovere il blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz. Il Giornale, Libero e il Fatto seguono invece la campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domenica e lunedì prossimi, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Antonelli nel gran premio di Formula 1 in Cina.