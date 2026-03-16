È di nuovo in corso un blackout in tutta Cuba per il collasso della rete elettrica

La rete elettrica di Cuba è collassata, causando un blackout su tutta l’isola. Lo ha annunciato l’azienda che la gestisce, aggiungendo che sta indagando sulle cause. La rete elettrica è in gran parte fatiscente e i blackout generalizzati sono un avvenimento comune per i 10 milioni di abitanti. Le cose sono diventate molto più problematiche recentemente, a causa delle forti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da gennaio ha vietato agli altri stati di vendere carburante a Cuba, minacciandoli coi dazi.

È vero che le centrali elettriche cubane sono alimentate principalmente con il petrolio estratto sul suo territorio (che risponde al 40 per cento dei consumi del paese), ma ora il carburante è un prodotto raro e costoso per via dell’embargo, e la situazione della rete elettrica si è aggravata. Lo scorso fine settimana l’esasperazione della popolazione per questi enormi disservizi ha portato a una rara manifestazione pubblica contro una sede locale del Partito Comunista (al potere dagli anni Sessanta), subito repressa.

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